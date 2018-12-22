Keles'in Önümüzdeki 100 Yıllık Altyapı İşleri Tamamlandı!

Başkan Teke, Keles ilçe merkezinde gerçekleştirilen yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu ve doğalgaz çalışmaları tamamlanmış olup; cadde ve sokaklarda devam eden sıcak asfalt kaplama ve parke taşı döşeme çalışmaları 24.12.2018 Pazartesi günü sona erecektir" dedi.

Keles'in uzun yılar ihtiyacı olacak altyapı yatırımlarının tamamlandığını ifade den Başkan Teke, "Bu büyük hizmetin ilçemizde gerçekleşmesinde en büyük paya sahip olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'e, BUSKİ Keles Şubesi çalışanlarına, Bursa Gaz'a ve her zaman özverileriyle gurur duyduğum Keles Belediyesi personelime tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim" diye konuştu.

İlçedeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını sabırla takip eden Keleslilere de teşekkür eden Belediye Bakanı Mehmet Teke, sözlerini "Keles'e hayırlı olsun. Keles'in 100 yıllık sağlıklı altyapı gündemini değerli vatandaşlarımızın sabrı, idari ve teknik kadroların emekleriyle teminat altına aldık" diyerek tamamladı.