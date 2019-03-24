Keleş: "Kanalizasyon Sorunu Kalmayacak"

Cumhur İttifakı Söğütlü Belediye Başkan Adayı Koray Özten'i SASKİ Genel Müdürü Keleş makamında ağırladı.

Cumhur İttifakı Söğütlü Belediye Başkan Adayı Koray Özten'i SASKİ Genel Müdürü Keleş makamında ağırladı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Söğütlü Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Koray Özten ve AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt'u SASKİ Genel Müdürlüğü'nde ağırladı. Yerel seçimlere kısa bir süre kalmasıyla birlikte Türkiye'nin iyice seçim havasına girdiğini söyleyen Keleş, Özten'e başarı dileklerinde bulundu.



"Uyum içerisinde çalışacağız"



Sapanca Gölü suyunu Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'nde en iyi şekilde arıtarak Söğütlü'ye ulaştırdıklarını söyleyen Keleş, "Söğütlü'de daha önce çevre sağlığı ve açık derelerde yaşanabilecek olası sel felaketlerine karşın güvenli akışı sağlamak için kutu menfez inşa etmiş, koku ve haşere sıkıntılarını çözüme kavuşturmuştuk. Önümüzdeki dönemde ise ilçemiz için içmesuyu ve atıksu anlamında yeni yatırımlarımız olacak. Kanalizasyon sorunu kalmayacak" diye konuştu. Özten ise, "Seçim çalışmalarımız oldukça verimli geçiyor. Söğütlü'müz için çok güzel hayallerimiz ve projelerimiz var. Seçildiğimiz takdirde bugüne kadar ilçemizde önemli yatırımlara imza atan SASKİ ile de uyum içerisinde çalışacağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

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