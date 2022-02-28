Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt esnafı ziyaret etti

28.02.2022 13:04
Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt esnafı ziyaret etti

Bursa'nın Keles ilçesi Kaymakamlığına yeni atanan Ahmet Faruk Beyazıt esnafı ziyaret etti.

Bursa'nın Keles ilçesi Kaymakamlığına yeni atanan Ahmet Faruk Beyazıt esnafı ziyaret etti.

İlk görev yeri olan ilçeyi ve çevreyi tanımaya çalışan Beyazıt, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kurum amirleri ve meslek odası başkanları ile gerçekleştirdiği ziyarette esnafın ihtiyaç ve beklentileri hakkında bilgi alan Beyazıt, yaptığı açıklamada, "Esnafımızın huzurlu bir şekilde rahat çalışabilmesi için gereken tüm desteği sağlayacağız. Kapımız herkese açıktır." ifadesini kullandı.

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Esnaf, Bursa, Keles, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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