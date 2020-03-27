Keles korona virüse karşı tek yürek - Son Dakika
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Keles korona virüse karşı tek yürek

7 saat önce

Keles Kaymakamlığı ve Keles Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (Kovid-19) karşı kriz masası oluşturdu.

Keles korona virüse karşı tek yürek, System.String[]

Keles Kaymakamlığı ve Keles Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (Kovid-19) karşı kriz masası oluşturdu.


Keles Kaymakamı Kübra Teymur, toplum olarak bu krizle başa çıkmanın yollarına karşı oluşturulan kriz masasında Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, ilçe emniyet amirliği ve ilçe jandarma komutanlığının bulunduğunu belirterek, "112 ambulansı, 155, 156 ihbar numaralarının yanında kaymakamlık 05317196413 santral 8612005 ve belediye 05354033579 santral 8612052 de dahil olmak üzere vatandaşlarımızın 7/24 arayabileceği 4 adet daha ihbar numaraları oluşturuldu. Akabinde muhtarlarımıza ve imamlarımıza da telefonlarla birebir ulaşılarak bilgilendirmeler yapıldı. Şu ana kadar 42 mahallemizde her eve ulaşarak gerekli bilgilendirmelerimizi yaptık, sürekli kolluk kuvvetlerimiz devriyeler atmakta. Bakıma muhtaç ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızla daha önceleri sürekli gerekli bakımları, ihtiyaçları doktor kontrolleri vakfımız tarafından yapılmakta bunun yanında gelen ihbarlar ve yardımlar konusunda da oluşturduğumuz ekipler anında müdahale etmekte ve ihtiyaçları giderilmekte. Evinden çıkamayan vatandaşlarımızın maaşları ise gerekli tutanaklarla kolluk kuvvetlerimiz tarafından çekilip vatandaşa teslim edilmekte. Bizler toplumun huzuru, güveni ve sağlığı için sürekli sahadayız. Mecburi olmadıkça sadece yaşlılarımız değil gençlerimiz de hem kendileri hem sevdikleri için evlerinden çıkmasınlar" dedi.


Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ise böyle bir salgının dünyaya yayılmaya başlamasının ardından belediye olarak çalışmalarını sürekli sürdürdüklerini ifade ederek, "642 kilometrekare alana sahip ilçemizin yanı sıra komşu ilçelerimizle de sürekli istişareler halinde bulunuyoruz. Olası bir tehlike anında neler yapılacağı konusunda tüm personelimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Resmi kurumlarımız ve özellikle de hastanemiz her gün düzenli olarak ilaçlanmakta. Sokak çeşmelerimiz dahil olmak üzere tüm ilçe merkezimiz ve mahallelerimizdeki lavabolara dezenfektan makineleri ve uyarı levhaları yerleştirdik. Sokaklarımız, caddelerimiz, çöp konteynerlerimiz sürekli ilaçlanmakta ve dezenfekte edilmekte. Zabıta ekiplerimiz tarafından esnafımız sürekli denetlenmekte. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde ve açık pazar yerimizde de gerekli mesafeler sağlanarak eldiven ve maskeler dağıtılmakta. İlçe merkezine giriş çıkışlarda ise yolcu minibüsleri, kalkış öncesi hemen ilaçlanmakta ve yolcularımıza da dezenfektan sıkıldıktan sonra eldiven ve maske dağıtılmakta akabinde yaşlı olan yolculara müsaade edilmemekle beraber sürekli ateş ölçerle ateşleri ölçülmekte, hasta vatandaşlarımız sürekli takip edilmekte, kemoterapi gören ve diyalize giren hastalarımız var bunların da ilçe merkezine gelmesini ve buradan da Bursa'ya tedavi merkezlerine götürülmesini gerekli önlemlerimizi alarak sağlıyoruz. Bunun yanında kaymakamlığın kontrolünde haftada üç gün düzenli olarak evlere ekmek dağıtımına, talep geldiğinde de gerekli ihtiyaçlarının temini konusunda paydaş kurumlarımızla çıkıyoruz. Ülkemiz bu durumu en iyi bir şekilde atlatacaktır. Devletimiz elinden gelenin fazlasıyla önlemlerini almakta burada iş vatandaşa düşmekte. Kendi tedbirlerini kendisi alacak zorunlu durumu olmadığı sürece evinden dışarıya çıkmayarak hem kendini, hem sevdiklerini koruyup ülkemizin bekasına yardımcı olacak" diye konuştu. - BURSA

Keles Kaymakamlığı, Mehmet Keskin, Keles, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:14 Kaynak: İHA

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