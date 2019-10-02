Son Dakika Haberleri: Keles Meslek Yüksek Okulundan öğrencilerine sürpriz kahvaltı
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Keles Meslek Yüksek Okulundan öğrencilerine sürpriz kahvaltı

1 saat önce

Uludağ Üniversitesi (MYO) Meslek Yüksek Okulu öğrencileri kahvaltıda bir araya geldi.

Keles Meslek Yüksek Okulundan öğrencilerine sürpriz kahvaltı, System.String[]

Uludağ Üniversitesi (MYO) Meslek Yüksek Okulu öğrencileri kahvaltıda bir araya geldi.


MYO Müdürü Doç. Dr. İlker Arıcan ve personeli yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerine sürpriz bir kahvaltı programı düzenleyerek güne "merhaba" dedi. Sabah derse gelen öğrenciler okul bahçesinde masaları ve bütün personeli bir arada görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Okul müdürü İlker Arıcan, öğrencilere "Okulumuza hoş geldiniz" diyerek eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi. Okula yeni başlayan öğrencilere okulun mevcut durumunu anlatıldı. Akabinde personeli tanıtan Arıcan, "Burada bu vesileyle birbirinizle tanışmanız ve kaynaşmanız bizler için son derece mühim. İlerleyen zamanlarda bir birinize yardım edecek ve buradan güzel hatıralarla mezun olacaksınız. Her durumda okulumuz olarak kapılarımız sürekli açık. Her fırsatta bizlere ulaşabilir, istişarelerde bulunabilirsiniz" dedi.


Keles Belediye başkanı Mehmet Keskin ise, "İlçemizin tanıtımı, kalkınması ve gelişmesi açısından yüksek okul önemli. Bizler de belediye olarak elimizi taşın altına koyacak ve okulumuzun gelişmesi dahada büyütülmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Sabah, Keles, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:23 Kaynak: İHA
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