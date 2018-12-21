Keles'te Altyapı Çalışmaları Tamamlandı
2 saat önce
Keles ilçesinde, yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu ve doğalgaz çalışmaları tamamlandı.
Keles
ilçesinde, yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu ve doğalgaz çalışmaları tamamlandı. Devam eden sıcak asfalt kaplama ve parke taşı döşeme çalışmaları ise pazartesi son bulacak.
Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke
, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hizmetin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Verilen sözleri tuttuklarını belirten Başkan Teke, "Keles'in 100 yıllık sağlıklı altyapı gündemini vatandaşların sabrı ve bu kadroların emekleriyle teminat altına aldık. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:27 Kaynak: AA
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