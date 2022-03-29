Keles'te çiftçilere çörek otu tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Keles'te çiftçilere çörek otu tohumu dağıtıldı

29.03.2022 11:43
Keles'te çiftçilere çörek otu tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Bursa'nın Keles ilçesinde çiftçilere çörek otu tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Bursa'nın Keles ilçesinde çiftçilere çörek otu tohumu dağıtıldı.

İlçedeki Yazıbaşı Mahallesi'ndeki törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, çörek otunun değerli bir ilaç ve baharat bitkisi olduğunu anlattı.

Bursa'nın çörek otu üretiminde Türkiye'de 9. sırada yer aldığını belirten Aygül, şunları kaydetti:

"İlimizde 2021 yılı TÜİK istatistiklerine göre ortalama dekar başı 75 kilogram verimle üretim 180 ton olmuştur. Türkiye'de ise toplam 83 bin 915 dekar alanda 77 kilogram verimle 6 bin 435 ton üretim bulunmaktadır. Yaklaşık 30 yıldır arazisinde çörek otu yetiştiriciliği yapılan Yazıbaşı Mahallesi çörek otu yetiştiriciliğinde ilimizde ve ülkemizde, önemli bir yere sahiptir. Bakanlığımız BÜGEM kapsamında 2016 yılından itibaren yapılan demontrasyonların izlemeleri yapılmaktadır."

Aygül, ülkedeki tek tescilli çörek otu çeşidi olan "Çameli" cinsinin üreticilere dağıtılacağını dile getirerek, kendi kendine döllenen bitkinin bölgede uzun yıllar boyunca kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Törene Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni ile çok sayıda üretici katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından çörek otu tohumları üreticilere verildi.

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Hisarcık, Tarım, Bursa, Keles, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keles'te çiftçilere çörek otu tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keles'te çiftçilere çörek otu tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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