Keles'te "Evde Yemek Projesi"
2 saat önce
Keles Kaymakamlığı tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik hazırlanan "Evde Yemek Projesi", ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.
Keles Kaymakamlığı
tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik hazırlanan "Evde Yemek Projesi", ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde başlatılan proje kapsamında, ilçeye bağlı 12 mahallede tespit edilen 35 vatandaşın evlerine dört çeşit yemek ulaştırılıyor.
Keles Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, konuya ilişkin açıklamasında, evde yemeğini yapamayan vatandaşlara yardım eli uzattıklarını belirtti.
Sağlık sorunları, maddi yoksunluk ve engelli vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçladıklarını anlatan Saygın, "Terk edilmişlik ve toplumdan itilmişlik düşüncesi taşıyan, ilgi yoksunluğundan şikayet eden yaşlılara ve engellilere, onlara değer verdiğimizi anlatabilmek amacıyla bu projeyi yürütüyoruz." diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:03 Kaynak: AA
İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
Yediği Cezanın Ardından İntihara Kalkışan Vatandaş: Adalet İstiyorum
Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti
Taksim Meydanı'nda Öğrencilerin Tekme Tokat Kavgası Kamerada