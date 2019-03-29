Son Dakika Haberleri: Keles'te "Evde Yemek Projesi"

Keles'te "Evde Yemek Projesi"

2 saat önce

Keles Kaymakamlığı tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik hazırlanan "Evde Yemek Projesi", ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.

Keles'te
Keles Kaymakamlığı tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik hazırlanan "Evde Yemek Projesi", ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde başlatılan proje kapsamında, ilçeye bağlı 12 mahallede tespit edilen 35 vatandaşın evlerine dört çeşit yemek ulaştırılıyor.

Keles Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, konuya ilişkin açıklamasında, evde yemeğini yapamayan vatandaşlara yardım eli uzattıklarını belirtti.

Sağlık sorunları, maddi yoksunluk ve engelli vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçladıklarını anlatan Saygın, "Terk edilmişlik ve toplumdan itilmişlik düşüncesi taşıyan, ilgi yoksunluğundan şikayet eden yaşlılara ve engellilere, onlara değer verdiğimizi anlatabilmek amacıyla bu projeyi yürütüyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti Yediği Cezanın Ardından İntihara Kalkışan Vatandaş: Adalet İstiyorum Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti Taksim Meydanı'nda Öğrencilerin Tekme Tokat Kavgası Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 17:03:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keles'te "Evde Yemek Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]