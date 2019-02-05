Keles'te Kaldırımlar Genişletiliyor
2 saat önce
Bursa'nın Keles ilçesinde okul bölgelerinde yaya kaldırımları genişletiliyor.
Bursa
'nın Keles
ilçesinde okul bölgelerinde yaya kaldırımları genişletiliyor.
Keles Ana Okulu ve 1. Murat İlköğretim Okulu bahçelerinin kaldırıma bakan bölümlerinin duvarları 1,5 - 2 metre içeri çekilerek yaya kaldırımları genişletiliyor. Belediye Başkanı Mehmet Teke
, "Okullarımızda okuyan çocuklarımızın ve velilerin güvenliği açısından böyle bir uygulama yapıyoruz. Bu uygulama ilçemizin güzelliğini de arttıracak. Alt yapı çalışmalarını bitirdik. İlçemizin alt yapı meselesi kalmadı. şimdi ise ilçemizin güzelliği ve güvenliği açısından gerekenleri yapıyoruz" dedi.
Ana yol üzerinde bulunan okullarda öğrenim gören çocuklar yapılan genişletme çalışmaları sayesinde daha güvenli şekilde okula girip çıkabilecek. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:12 Kaynak: İHA
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