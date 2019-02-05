Son Dakika Haberleri: Keles'te Kaldırımlar Genişletiliyor

Keles'te Kaldırımlar Genişletiliyor

2 saat önce

Bursa'nın Keles ilçesinde okul bölgelerinde yaya kaldırımları genişletiliyor.

Keles'te Kaldırımlar Genişletiliyor, System.String[]
Bursa'nın Keles ilçesinde okul bölgelerinde yaya kaldırımları genişletiliyor.

Keles Ana Okulu ve 1. Murat İlköğretim Okulu bahçelerinin kaldırıma bakan bölümlerinin duvarları 1,5 - 2 metre içeri çekilerek yaya kaldırımları genişletiliyor. Belediye Başkanı Mehmet Teke, "Okullarımızda okuyan çocuklarımızın ve velilerin güvenliği açısından böyle bir uygulama yapıyoruz. Bu uygulama ilçemizin güzelliğini de arttıracak. Alt yapı çalışmalarını bitirdik. İlçemizin alt yapı meselesi kalmadı. şimdi ise ilçemizin güzelliği ve güvenliği açısından gerekenleri yapıyoruz" dedi.

Ana yol üzerinde bulunan okullarda öğrenim gören çocuklar yapılan genişletme çalışmaları sayesinde daha güvenli şekilde okula girip çıkabilecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:12 Kaynak: İHA

Bursa, Keles, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor

Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 13:14:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keles'te Kaldırımlar Genişletiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]