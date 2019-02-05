Son Dakika Haberleri: Keles'te Veteriner Bol, Doktor Yok

Keles'te Veteriner Bol, Doktor Yok

5 dakika önce

Bursa'nın Keles ilçesinde insanlar hayvan sağlığına kendi sıhhatlerinden daha fazla önem veriyor.

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Bursa'nın Keles ilçesinde insanlar hayvan sağlığına kendi sıhhatlerinden daha fazla önem veriyor.

Halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanan Keles ilçesinde hayvan sağlığına daha çok önem veriliyor. İlçede serbest çalışan 3 serbest veterinere karşılık bir doktor dahi bulunmuyor. Hayvan besicileri, "Hayvanlarına iyi bakamayan, onları hasta eden bir çiftçi geçim kaynağını yitirmiş olur. Böyle olursa kendisini ve ailesini geçindiremez. Hayvanlar bizim her şeyimiz. Bu yüzden onların sağlığına kendimizin sıhhatinden daha fazla önem veriyoruz" dediler.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke'nin de mesleği de veteriner. İlçede serbest çalışan Veteriner Hekim Serkan Sabırlı, "Keles'in ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı. Onun için insanlar bazen kendileri hasta olduğunda geçer diyerek doktora gitmiyor, ilaç almıyor; fakat hayvanı en ufak rahatsızlığında hemen bize getiriyorlar. İlaçlarını alıp iyileşmesi için gayret sarf ediyorlar. Onun için veteriner hekim sayısı 3 olmasına rağmen bir doktor muayenehanesi dahi yok" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:52 Kaynak: İHA

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