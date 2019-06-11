Son Dakika Haberleri: Keles'te yeni kaymakam görevine başladı
Son Dakika Güncel Haber

Keles'te yeni kaymakam görevine başladı

5 saat önce

Bursa'nın Keles ilçesinin yeni kaymakamı Abdüssamed Kılıç görevine başladı.

Keles'te yeni kaymakam görevine başladı, System.String[]
Bursa'nın Keles ilçesinin yeni kaymakamı Abdüssamed Kılıç görevine başladı.

Keles'te kaymakam vekilliği görevine getirilen Kılıç, 1995 yılında İzmir'in Aliağa ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Aliağa'da tamamladı. 2013 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2018 yılında 1. olarak mezun oldu. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanmasının ardından, 2019 yılında kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. İl merkez stajını Manisa Valiliğinde, kaymakam refikliği stajını Kayseri'nin Bünyan ve Kocaeli Kandıra ilçelerinde tamamlamasının ardından İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.05.2019 tarihli ve 8514 sayılı onayı ile Keles'e kaymakam vekili olarak tayin edildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:00 Kaynak: İHA
Aliağa, İzmir, Bursa, Keles, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Buzdolabını tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan genç öldü Şeyh Edebali Türbesi'ni gösteren yön tabelası yanlış yazıldı, görenler gözlerine inanamadı Damada işkence gibi şaka! Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:05:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keles'te yeni kaymakam görevine başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]