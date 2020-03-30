Keles'te yoğun sis - Son Dakika

Keles'te yoğun sis
6 saat önce
Bursa'nın Keles ilçesinde sağanak yağışın ardından yoğun sis etkisini artırdı.
Bursa'nın Keles ilçesinde sağanak yağışın ardından yoğun sis etkisini artırdı.
Keles'te sis ulaşımı aksatıyor. Keles-Bursa kara yolunda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Gököz, Baraklı, Çaybaşı mahallerinde ve Nilüfer barajı civarında sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:13 Kaynak: İHA
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