Son Dakika Haberleri: Keleş, "Üyelerimizin Sorunları İçin Mücadele Edeceğiz"

Keleş, "Üyelerimizin Sorunları İçin Mücadele Edeceğiz"

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş TSO üyelerini ziyaret etti.

Keleş,
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş TSO üyelerini ziyaret etti.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Genel Sekreter Gündüz Acar ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini ziyaret etti. İlk ziyaretini Disiplin Kurulu ve eski Meclis Üyesi Dr. Naci Yalçınkaya'yı gerçekleştiren Keleş ve Gündüz daha sonra Erba Ambalaj Firma Yetkilisi Barış Öğüt'ü ve AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi Yüksel Başkan'ın kısa süre önce açtığı Subaşı Kasap Izgara Restoranını ziyaret ettiler. Başkan Keleş, ardından Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Süleymanbeyler Köyü Muhtarı ve TSO Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Morcu, Pınarcık Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz, Disiplin Kurulu Üyesi İsmail Işıkçelik ve Yazıcıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili İrfan Yazıcıoğlu ile birlikte bir dizi ziyaretler gerçekleştirildi. Başkan Keleş üyelerine ziyaretlerin devam edeceğini belirterek, 'Bu ziyaretlerde hem üyelerimizin sorunlarını hem de fikir ve taleplerini dinliyoruz. Görev süremiz boyunca üyelerimizin yanında yer alıp sorunlarının çözümleri için mücadele edeceğiz." Dedi - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:57 Kaynak: İHA

Zonguldak, Arslan Keleş, Güncel
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