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Kelkit Belediyespor'da 5 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika

Kelkit Belediyespor'da 5 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı

16.06.2021 11:37
Kelkit Belediyespor'da 5 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor, 5 futbolcusuyla sözleşme yeniledi.

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor, 5 futbolcusuyla sözleşme yeniledi.

1954 Kelkit Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu 1954 Kelkit Belediyespor yönetimi olarak iç transfere hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yapılan görüşmeler sonucu kulübümüz oyuncularından Adem Sağlam ile 1 yıllık, Adem Kaba ile 1 yıllık, Hamza İpekçi ile 1 yıllık, Ogün Samet Nuhoğlu ile 2 yıllık, Hüseyin Teker ise 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. İmza töreninde bulunan kulüp başkanımız Muammer Doğan yeni sözleşme imzalayan oyuncularımıza gelecek sezon için başarılar diledi" denildi.


Kelkit Belediyespor'da 5 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı
Kelkit Belediyespor'da 5 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı
Kelkit Belediyespor'da 5 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı
Kelkit Belediyespor'da 5 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kelkit Belediyespor'da 5 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika Spor


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