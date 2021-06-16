Kelkit Belediyespor'da 5 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor, 5 futbolcusuyla sözleşme yeniledi.

1954 Kelkit Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu 1954 Kelkit Belediyespor yönetimi olarak iç transfere hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yapılan görüşmeler sonucu kulübümüz oyuncularından Adem Sağlam ile 1 yıllık, Adem Kaba ile 1 yıllık, Hamza İpekçi ile 1 yıllık, Ogün Samet Nuhoğlu ile 2 yıllık, Hüseyin Teker ise 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. İmza töreninde bulunan kulüp başkanımız Muammer Doğan yeni sözleşme imzalayan oyuncularımıza gelecek sezon için başarılar diledi" denildi.