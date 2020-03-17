Kelkit canlı hayvan pazarı geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, bölgesel niteliğe sahip canlı hayvan pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

Kelkit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı ilçede sosyal alanların dezenfekte edildiği ve bu kapsamda çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Hastalığın bulaşma riskine karşın önlemlerin artarak sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, canlı hayvan pazarının cumartesi gününden itibaren geçerli olmak kaydıyla geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.