Son Dakika Haberleri: Kelkit Çayı'nda Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kadın Kurtarıldı

Kelkit Çayı'nda Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kadın Kurtarıldı

1 saat önce

Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 3 kadın kurtarıldıTOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı kenarında piknik yapan aileden boğulma tehlikesi geçiren 3 kadından 2'si yaşam mücadelesi veriyor.

Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 3 kadın kurtarıldı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı kenarında piknik yapan aileden boğulma tehlikesi geçiren 3 kadından 2'si yaşam mücadelesi veriyor.
Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı kenarında piknik yapan aileden Semra K. ayağının kayması üzerine ırmağa düştü. Kadının yakınlarından Halime K. suya girdi. Irmağa giren 3 kadının da boğulma tehlikesi geçirirken çevredeki vatandaşlar suya girerek 3 kişiyi sudan çıkarmayı başardı. Boğulma tehlikesi atlayan 3 kadına olay yerinde 112 Acil yardım ekipleri olay yerinde müdahale etti. Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edilen Semra K. ile Mine O. hayati tehlikesi nedeniyle Tokat'a sevk edildi. Kadınların yakınları hastaneye akın ederken, olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:44 Kaynak: İHA

Reşadiye, Kelkit, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Haluk Levent, İneği Uçurumdan Düşerek Telef Olan Yaşlı Kadına İki Tane İnek Alındığını Duyurdu Eşini Aldatan Koca, Otel Odasında Sevgilisiyle Yakalandı Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 17:55:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kelkit Çayı'nda Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kadın Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]