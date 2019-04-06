Kelkit Çayı'nda Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kadın Kurtarıldı
1 saat önce
Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 3 kadın kurtarıldıTOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı kenarında piknik yapan aileden boğulma tehlikesi geçiren 3 kadından 2'si yaşam mücadelesi veriyor.
Kelkit
Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 3 kadın kurtarıldı
TOKAT - Tokat
'ın Reşadiye
ilçesinde Kelkit Çayı kenarında piknik yapan aileden boğulma tehlikesi geçiren 3 kadından 2'si yaşam mücadelesi veriyor.
Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı kenarında piknik yapan aileden Semra K. ayağının kayması üzerine ırmağa düştü. Kadının yakınlarından Halime K. suya girdi. Irmağa giren 3 kadının da boğulma tehlikesi geçirirken çevredeki vatandaşlar suya girerek 3 kişiyi sudan çıkarmayı başardı. Boğulma tehlikesi atlayan 3 kadına olay yerinde 112 Acil yardım ekipleri olay yerinde müdahale etti. Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edilen Semra K. ile Mine O. hayati tehlikesi nedeniyle Tokat'a sevk edildi. Kadınların yakınları hastaneye akın ederken, olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:44 Kaynak: İHA
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