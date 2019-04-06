Kelkit Çayı'nda Boğulma Tehlikesi Geçiren Üç Kadın Kurtarıldı
1 saat önce
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren üç kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Tokat
'ın Reşadiye
ilçesinde Kelkit
Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren üç kadın çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, S.K, M.O. ve H.K, piknik için ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kelkit Çayı kenarına gitti.
Bir süre sonra suya giren kadınlardan biri çırpınmaya başladı. Durumu gören iki arkadaşı da suya girerek kadını kurtarmaya çalıştı.
Boğulma tehlikesi geçiren 3 kadın, çevredeki kadınlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
Ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan kadınlardan sağlık durumu ağır olan S.K. ve H.K, Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:09 Kaynak: AA
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