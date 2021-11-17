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Kelkit'te 4 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kelkit'te 4 kilogram esrar ele geçirildi

17.11.2021 15:38
Kelkit'te 4 kilogram esrar ele geçirildi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Emniyet mensupları yol kontrolü sırasında araçlarından uyuşturucu maddeyi yere atan şahısların sorgusu sonucu uyuşturucuyu satan şahsın evinde 4 kilo 50 gram esrar ele geçirdi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Emniyet mensupları yol kontrolü sırasında araçlarından uyuşturucu maddeyi yere atan şahısların sorgusu sonucu uyuşturucuyu satan şahsın evinde 4 kilo 50 gram esrar ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Dayısı köyü yolu üzerinde durdurulan bir araçta bulunan Ü.İ ve H.D isimli şahısların araçtan attıkları 2 adet beyaz kağıda sarılı 3,66 gram ve 6,72 gram narkotik madde yakaladı.

Şahıslara Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak suçundan adli yapan ekipler şahısların sorgusu sırasında narkotik maddeyi F.Ç isimli şahıstan aldıklarını beyan etmeleri üzerine operasyonu genişletti.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile F.Ç isimli şahsın ilçeye bağlı Yenice köyünde bulunan ikameti ve eklentilerinde narkotik madde arama köpeği ile arama yapan ekipler naylon poşetlere sarılı 12 parça halinde toplam 4 kilo 50 gram esrar maddesi ile öğütme aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 34 adet fişek ele geçirdi.

Operasyon sonucunda F.Ç isimli şahıs göz altına alınarak hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan şahıs Kelkit Adliyesine sevk edilirken 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa muhalefetten işlem yapıldı. - GÜMÜŞHANE

Kelkit'te 4 kilogram esrar ele geçirildi
Kelkit'te 4 kilogram esrar ele geçirildi

Uyuşturucu, Gümüşhane, Hisarcık, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kelkit'te 4 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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