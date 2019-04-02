Kelkit'te Oylar Yeniden Sayılıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, bağımsız belediye başkan adayı Ünal Yılmaz'ın itirazı üzerine oyların yeniden sayımına başlandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, bağımsız belediye başkan adayı Ünal Yılmaz'ın itirazı üzerine oyların yeniden sayımına başlandı.



İlçede kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Aziz Nas 3 bin 557 oy, bağımsız aday Ünal Yılmaz ise 3 bin 475 oy aldı.



Bunun üzerine bağımsız aday Yılmaz, oyların yeniden sayılması için Kelkit İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.



Yılmaz'ın itirazını kabul eden Kurul, ilçe merkezinde kurulan 36 sandıktaki 7 bin 947 oyun yeniden sayılmasına, geçersiz sayılan 146 oy pusulasının incelenmesine karar verdi.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ünal Yılmaz, itirazlarının kabul edildiğini belirterek, "Hukuk mücadelesi veriyoruz. Hakkımızı arıyoruz. Bu seçim kesinlikle bizim. İnsanlar bütün siyasi baskıları yapıyorlar. Devlette hukuk varsa seçim bizim, hakkımızın yenmemesi lazım. Her şey açık ve net. Bunun önüne geçemeyecekler." şeklinde konuştu.



Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 82 oyla kaybetmiş gibi göründüklerini aktaran Yılmaz, "Sayımdan sonra daha farklı şeyler de ortaya çıkacak. İlçe merkezinde kullanılan 7 bin 947 oy yeniden sayılacak. Sayım sonucunda, seçim sonucunun lehimize döneceğine eminiz. Konuyu Yüksek Seçim Kuruluna kadar götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Önce Kameralar Önünde Konuştu, Ardından Twitter'dan Çağrı Yaptı: Hakkımı Yedirtmem!

CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir

Son Dakika! MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi

AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri