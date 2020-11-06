Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu - Son Dakika

Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu
06.11.2020 10:18
Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu Sivas'ta Kelkit Vadisi'nde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı Sivas'ta Kelkit Vadisi'nde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı.
Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu
Sivas'ta Kelkit Vadisi'nde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı
SİVAS - Sivas'ta Kelkit Vadisi'nde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı.
Geçtiğimiz gün Sivas'ın Suşehri ilçe merkezinde oluşan sis denizi görenlerin dikkatini çekti. Hava sıcaklığının oldukça düştüğü sabah saatlerinde ilçe merkezi üzerinde oluşan sis denizi adeta vadiyi görünmez hale getirdi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli seyrederken vatandaşlar ise sisin görüntüsüne hayran kaldı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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