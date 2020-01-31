Kelle paça kemikleri deveye dönüşüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta pişmiş küçükbaş hayvanların kafa kemiklerinden yapılan oyuncak at ve develer görenleri şaşırtıyor.



Kahramanmaraş'ta doğal antibiyotik olarak bilinen Maraş paçasının kaynağı küçükbaş hayvan kellesi, oyuncak develere dönüşüyor. Geçmişte annelerin çocukları için hazırladığı oyuncaklar yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Kellenin çene kemiklerinin tek tek birleştirilmesiyle tasarlanan, at ve deve gibi hayvan figürleri yaklaşık bir günde ortaya çıkıyor.



Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, eskiden annelerin çocukları için kemikleri birleştirip oyuncak haline getirdiğini belirterek, "Geçmişte, oyuncağın sıfır atık mantığı üzerinden yürütüldüğünü görüyoruz. Kentin mutfak kültüründe önemli bir yeri olan paça çorbasının yapımında kullanılan kelleden artan kemikleri anneler çocuklarına oyuncak yapmışlar. Çene kemiklerinden bir oyuncak iskeleti oluşturuyor anneler ve annelerin tekstil ürünlerinden arta kalanları kemiklere geçirerek ortaya bir oyuncak çıkıyor. Yani, iskelet hazır bulunur ve çocuğun oyuncak isteği geldiğinde kemiğe bez sarılıp oyuncak olarak çocuğa verilirdi. Kahramanmaraş'ta da artık bu oyuncağı yapan kimse kalmadı. Biz de bu oyuncağı yeniden canlandırmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.



Enstitüde, Dekoratif El Sanatları Usta Öğreticisi olarak görev yapan Nazlı Kantarcılar ise, "Geçmişte kullanılmış olan oyuncakları gün yüzüne çıkarmak ve unutturmamak adına bu işleri severek yapıyoruz. Paçacılardan aldığımız çene kemiklerini sirkeli suda bir gün beklettikten sonra 5 çene kemiği ile oyuncağımızı yapıyoruz. Arada boyun ve diğer kemiklerden de oyuncaklar yapıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ