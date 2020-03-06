Kelle paça ve sarımsak koronavirüsten korur mu? Kimler risk altında? Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kelle paça ve sarımsak koronavirüsten korur mu? Kimler risk altında? Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı - Son Dakika Dünya

Kelle paça ve sarımsak koronavirüsten korur mu? Kimler risk altında? Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı

22 dakika önce

Euronews Covid-19 ile alakalı aklınıza gelebilecek ya da kulağınıza gelen sorulara yanıt vermeye çalıştı. İşte 11 başlıkta koronavirüs hakkında doğru ve yanlışlar

Kelle paça ve sarımsak koronavirüsten korur mu? Kimler risk altında? Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı, System.String[]

Koronavirüs Covid-19 salgınının iki ay gibi kısa sürede tüm dünyaya hızla yayılması her ülkede bir panik havası yarattı.


Bu durum, ölümcül virüs hakkında birçok doğru ve yanlış bilginin de salgın kadar hızlı yayılmasına neden oldu.

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Koronavirüs, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:14 
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