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Kelle paça ve sarımsak koronavirüsten korur mu? Kimler risk altında? Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı
22 dakika önce
Euronews Covid-19 ile alakalı aklınıza gelebilecek ya da kulağınıza gelen sorulara yanıt vermeye çalıştı. İşte 11 başlıkta koronavirüs hakkında doğru ve yanlışlar
Koronavirüs Covid-19 salgınının iki ay gibi kısa sürede tüm dünyaya hızla yayılması her ülkede bir panik havası yarattı.
Bu durum, ölümcül virüs hakkında birçok doğru ve yanlış bilginin de salgın kadar hızlı yayılmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:14
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