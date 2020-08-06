Kelle ütücüleri bayram yorgunu - Son Dakika

Kelle ütücüleri bayram yorgunu

MERSİN'in Silifke ilçesinde 'paçacı' diye bilinen kelle ütücüler, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai yaptı. Vatandaşlar, kestikleri kurbanın kellesiyle ayaklarını, kıllarından temizlenmesi için ustalara getiriyor.

Unutulmaya yüz tutmuş körük yardımıyla kelle ve bacakları tütsüleyerek üten ütü ustaları, Kurban Bayramı'nda geç saatlere kadar çalıştı. Ütücüler, yoğun talep karşısında iş yetiştirmekte güçlük çekti. 12 kişilik ekiple çalışan kelle ütücüler, kelle ve ayakları 50 TL'den ütüyor.

'SICAK HAVADA ATEŞİN BAŞINDA ÇALIŞMAK ÇOK ZOR'

Yıllardır kelle ütüleyen Sekin Yüksel, bayramdan bayrama işlerinin yoğunlaştığını söyledi. Vatandaşların bayramda kestikleri kurbanların kelle ve paçalarını getirip ütülettiğini belirten Yüksel, "Mesleğimiz çok zor. Bu sene sıcaklara denk geldi. Bütün gün ateşin başında çalışıyoruz" diye konuştu.

'BU MESLEĞİ YAPAN KALMADI'

Ailesi ile birlikte kelle ütüleyen Özgür Usul ise, kelle paça ütücülüğüne eskisi kadar ilginin olmadığını söyledi. Usul, ütücülük mesleğinin unutulmaması için devam ettirdiklerini dile getirdi.