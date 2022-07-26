Kellik tarihe karışacak! Bilim insanlarından yeni keşif - Son Dakika
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Kellik tarihe karışacak! Bilim insanlarından yeni keşif

26.07.2022 11:06
Kellik tarihe karışacak! Bilim insanlarından yeni keşif

California Riverside Üniversitesi'ndeki (UC Riverside) araştırmacılar, saç dökülmesi ile ilgili yeni bir bulgu elde ettiklerini açıkladı.

California Riverside Üniversitesi'ndeki (UC Riverside) araştırmacılar, saç dökülmesi ile ilgili yeni bir bulgu elde ettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, keşfedilen protein sayesinde sürecin tercine çevirilebileceğini ve kelliği ortadan kalkacağını müjdeledi.

Saç dökülmesini tetikleyen protein tespit edildi

UC Riverside araştırmacıları, saç köklerinin ne zaman öleceğini kontrol eden bir protein keşfetti. Süreci tersine çevirdiklerinde saçların yeniden büyütmenin mümkün olduğunu belirten araştırmacılar, "Söz konusu protein, hücrelerin bölünmesini, büyümesini ve ölümünü düzenleyen bir sinyal proteini olarak tanımlanabilir. TGF-beta adı verilen protein, saç köklerinin içindeki hücrelerde de yer alıyor." ifadelerine yer verdi.

Kellik tarihe karışacak! Bilim insanlarından yeni keşif

Yara iyileşmesi gibi önemli işlevlerde de karşımıza çıkan protein, kanser hücreleri tarafından kontrolsüz büyüme için kullanılıyor. Çalışma ortaklarından Qixuan Wang, "TGF-beta proteininin iki zıt rolü var. Yeni yaşam üretmek için bazı kıl folikülü hücrelerinin aktif edilmesine yardımcı oluyor. Ardından hücre ölümü süreci olan apopotozun düzenlemesinde rol alıyor." dedi.

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Doğru miktarda TGF-beta kullanıldığında hücre bölünmesi aktif hale geliyor. Folikül büyümesini uyaran protein, saç köklerinin çıkmasını sağlıyor. Çok fazla TGF-beta olduğu durumlarda ise hücreler apoptoza yönleniyor, saç köklerinin ölmesiyle birlikte kellik ortaya çıkıyor.

TGF-beta'nın hücre bölünmesini nasıl aktif ettiğini araştırmaya devam eden ekip, ilgili genlerle nasıl iletişim kurduğunu tespit etmek için çalışmalara başladı. Ekip ayrıca, saç kökü kendini öldürse bile kök hücre deposuna etki etmediğini açıkladı.

Siz bu çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

California, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kellik tarihe karışacak! Bilim insanlarından yeni keşif - Son Dakika

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