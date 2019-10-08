Son Dakika Haberleri: " Keloğlan" adlı oyun ilgi gördü
Son Dakika Güncel ' Keloğlan' adlı oyun ilgi gördü

" Keloğlan" adlı oyun ilgi gördü

1 saat önce

Malatya' da sahnelenen " Keloğlan" adlı oyunun ilgi gördüğü bildirildi.

Malatya' da sahnelenen " Keloğlan" adlı oyunun ilgi gördüğü bildirildi.


Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Işık, yaptığı açıklamada, "Keloğlan" adlı oyun ilgi görerek, özellikle çocuklara mesajlar verildi" ifadelerini kullandı. "Çocuklarınıza sadece "Türklük şuuru" verin, gerisini onlar halledecekler" diyen Işık, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkez Tiyatrosu'nun sahnelediği " Keloğlan" adlı oyun, Malatyalı çocuklarımız ile buluştu. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı, anne-babalara teşekkür ediyor, yavrularımızın gözlerinden öpüyorum" şeklinde konuşup, Ülkü Ocakları olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini vurguladı. - MALATYA

Keloğlan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
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