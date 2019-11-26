Son Dakika Haberleri: Keloğlan Samsunlu çocuklarla buluştu
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Keloğlan Samsunlu çocuklarla buluştu

6 saat önce

Türk masallarının en ünlü kahramanlarından biri olan ve sevimliliği ile herkesin gönlünde yer alan, saçı olmayan fakat zekası, kurnazlığı ile tanınan iyi kalpli Keloğlan, Samsunlu çocuklarla buluştu.

Keloğlan Samsunlu çocuklarla buluştu, System.String[]

Türk masallarının en ünlü kahramanlarından biri olan ve sevimliliği ile herkesin gönlünde yer alan, saçı olmayan fakat zekası, kurnazlığı ile tanınan iyi kalpli Keloğlan, Samsunlu çocuklarla buluştu.


TRT Çocuk Kanalının sevilen çizgi film karakterleri ile çocukların eğlenirken öğrenmesine fırsat sunan Piazza, bu kez Anadolu Masal kahramanı Keloğlan'ı konuk etti. AVM'nin ortak kullanım alanında oluşturulan sahnede kendisi gibi sevimli arkadaşlarıyla çocukları eğlendiren Keloğlan, doğruluğu, dürüstlüğü ve iyilikleriyle çocukların gönlünde bir kez daha yer edindi.


Azimli ve dürüst bir çocuk olan ve Bilge Can Dede'den hep bir şeyler öğrenen, sakar biri olsa da temiz kalpliliği ile herkesin sevgilisi olan Keloğlan ve arkadaşları Samsunlu çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.


Piazza'nın minik ziyaretçileri, Keloğlan ve arkadaşlarından hayatları boyunca hafızalarında yer edinecek eğitici bilgiler edinmekle kalmayıp, şarkılar söyleyerek eğlencenin tadını çıkardı.


İki gün süren etkinliğe Piazza Club başvuru formun dolduran tüm ailelerin çocukları ücretsiz katıldı. - SAMSUN

Keloğlan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:47 Kaynak: İHA
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