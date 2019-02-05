Keloğlan ve Sihirli Tavuk" Tiyatro Oyununu Binlerce Çocuk İzledi
40 dakika önce
Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Keloğlan ve Sihirli Tavuk" adlı oyunu yarıyıl tatili boyunca çocuklar için sergiledi.
Denizli
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu
, "Keloğlan
ve Sihirli Tavuk" adlı oyunu yarıyıl tatili boyunca çocuklar için sergiledi. 9 ayrı seansta sergilenen oyun toplamda 2 bin 500 çocuk tarafından izlendi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından yarıyıl tatili boyunca sergilenen "Keloğlan ve Sihirli Tavuk" adlı tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
'ın sömestr tatiline giren öğrenciler için hediyesi olan "Keloğlan ve Sihirli Tavuk" adlı tiyatro oyunu Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda sergilendi. Sömestr tatili boyunca 9 ayrı seansta sergilenen oyuna gelen yaklaşık 2 bin 500 çocuk unutamayacakları bir tatil anısına sahip oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak yarıyıl tatilinde çocuklarımıza bir sürpriz yaptık. Tatil boyunca çocuklarımız, arkadaşlarıyla eğlenerek güzel bir şekilde vakit geçirdi. Birçok çocuğumuz bu sayede tiyatro ile tanışma fırsatı da buldu" dedi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:24 Kaynak: İHA
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