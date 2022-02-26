keloqz, Team Heretics'e transfer oldu! - Son Dakika
Üye Girişi
keloqz, Team Heretics'e transfer oldu!

keloqz, Team Heretics'e transfer oldu!

28.02.2022 08:16

G2 Esports'dan ayrılan Fransız oyuncu keloqz, İspanyol ekibine transfer oldu!

Geçtiğimiz günlerde yönetim tarafından inaktif pozisyona çekilen, G2 Esports oyuncusu Wassim "keloqz" Cista, G2 Esports'dan ayrıldı ve kısa bir süre sonra da Team Heretics'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun sonunda inaktif poziyona geçerek yerini Oscar "mixwell" Cañellas Colocho'ya bırakan Fransız oyuncu, G2 Esports'un VCT 2022: 1. Aşama - Avrupa 1. Kapalı Elemeleri'nde başarılı olamaması sebebiyle aktif kadroya geri dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde de tekrar inaktif pozisyona geçen keloqz, şu anda VRL İspanya: Rising'de mücadele eden Melih "pAura" Karaduran'ın eski takımı Team Heretics'e transfer oldu.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Wassim "keloqz" Cista

keloqz, Team Heretics'e transfer oldu!
keloqz, Team Heretics'e Transfer Oldu!
Kaynak: EsporGazetesi.com
YORUMLAR
500

Espor, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar keloqz, Team Heretics'e transfer oldu! - Son Dakika


Son Dakika
23:28 Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ivan Perisic, Acun Ilıcalı ile tatilde
23:24 İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Acun Ilıcalı'nın yanındaki futbolcuyu gören taraftarlar sosyal medyayı yıktı
23:07 Putin, Wagner lideri Prigojin'i affetmedi: İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak
23:03 Wagner askerlerine merhamet eden Putin, eski dostu Prigojin'i affetmedi: İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak
22:50 Zaniolo'nun menajeri: Transfer dönemi uzun, teklifler gelirse değerlendirilir
22:46 Açık kapı bıraktı! Zaniolo'nun menajerinden net transfer açıklaması
22:26 Son Dakika! İsyan sonrası Putin, Wagner askerlerine şartlarını sundu: Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler
22:22 Son Dakika! İsyan sonrası Putin, Wagner askerlerine üç seçenek sundu: Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler
22:14 İzdiham yaşandı! Internacional taraftarları Valencia'yı coşkuyla karşıladı
22:10 Resmen izdiham yaşandı! Internacional taraftarları Valencia'yı bakın nasıl karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 23:50:17. #1.12#
SON DAKİKA: keloqz, Team Heretics'e transfer oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement