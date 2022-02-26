keloqz, Team Heretics'e transfer oldu!

Geçtiğimiz günlerde yönetim tarafından inaktif pozisyona çekilen, G2 Esports oyuncusu Wassim "keloqz" Cista, G2 Esports'dan ayrıldı ve kısa bir süre sonra da Team Heretics'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun sonunda inaktif poziyona geçerek yerini Oscar "mixwell" Cañellas Colocho'ya bırakan Fransız oyuncu, G2 Esports'un VCT 2022: 1. Aşama - Avrupa 1. Kapalı Elemeleri'nde başarılı olamaması sebebiyle aktif kadroya geri dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde de tekrar inaktif pozisyona geçen keloqz, şu anda VRL İspanya: Rising'de mücadele eden Melih "pAura" Karaduran'ın eski takımı Team Heretics'e transfer oldu.

Wassim "keloqz" Cista