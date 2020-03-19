Kelsea Moscatel, Cosmopolitan Türkiye'nin mart ayı dergi kapağı yıldızı

Snob World eş kurucusu ve seyahat influenceri Kelsea Moscatel, Cosmopolitan Türkiye dergisinin mart ayı kapağında yer aldı.



Snob World eş kurucusu ve seyahat influenceri Kelsea Moscatel, Cosmopolitan Türkiye dergisinin mart ayı kapağında yer aldı. Ayrıca dergi, 8 sayfa ayırdığı özel röportajıyla Moscatel'in hayat tarzını okuyucularla paylaşıyor. Moscatel, önde gelen sosyal medya influenceri olma yolunda yaptığı seyahati, lüks seyahat platformu Snob World'u, İstanbul'a yaptığı ilk seyahati ve en çok tercih ettiği seyahat destinasyonları anlatıyor.



Snob World hakkında bilgiler veren Kelsea Moscatel, "En şık ve zengin otelleri, tatil yerlerini, restoranları, moda, ailece seyahat ipuçlarını ve yapılması gereken heyecan verici aktiviteleri paylaştığımız gösterişli seyahatlerimize doğrudan erişim sunmaktadır; aynı zamanda VIP seyahat hizmetimiz vasıtasıyla hayatta bir kez yaşayabileceğiniz deneyimleri de sunuyoruz. Lüks seyahatte aile konseptiyle ön plana çıkmak istiyoruz. Kısıtlı bütçeyle veya tek başınıza ya da çift olarak seyahatlere odaklanan pek çok blog ve marka mevcuttur. Takipçilerimize farklı bir bakış açısı sağlamak ve aileyle birlikte yapılan seyahatler de dahil olmak üzere seyahat ederken çok para harcamanın sorun olmadığını bilmelerini istiyoruz." dedi.



Röportajında sosyal medyada başarı yakalamaya yönelik sırları paylaşan Moscatel, "Büyük yanılgılardan birisi de insanların influencer yaşantısının kolay olduğunu düşünmeleridir. İnsanlar, tüm gün sadece fotoğraf çektiğinizi ve bu fotoğrafları sosyal medyada paylaştığınızı düşünüyor. Pek çok insanın bilmediği gerçek ise fikir oluşturmanın, geliştirmenin ve doğru sponsorlar bulmanın ve diğerleriyle bağlantı kurmanın vakit aldığı gerçeğidir. Aynı zamanda bir aileniz var ise bu süreç daha da zorlaşmaktadır." şeklinde konuştu.



Moscatel, sözlerini şöyle tamamladı: "Yakın geleceğe yönelik amacım, restoranları, otelleri, üye kulüplerini ve ürün hatlarını içeren bir Snob World imparatorluğu kurmaktır. Kelsea ve Cole hayranları, kısa süre sonra çiftin hayatına şahsen tanıklık edecek. Seyahat deneyimlerimizi belgelendiren ve hayranlarımıza kişisel yaşantılarımızı gösteren sosyal medya kanalı kurmak istiyoruz. Seyahat her zaman kolay değil, bu yüzden gerçekliği ve fanteziyi vurgulamak istiyoruz. Yolumuzda engeller ve aksilikler olabilir. Mükemmel sosyal medya fotoğrafını çekmeden önce ve sonra pek çok şey yaşanabilir. Hayatlarımız gerçekten eğlenceli. Yaşantımızın bu yönünü de göstermek istiyoruz". - İSTANBUL