Kelsea Moscatel, Cosmopolitan Türkiye'nin mart ayı dergi kapağı yıldızı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kelsea Moscatel, Cosmopolitan Türkiye'nin mart ayı dergi kapağı yıldızı - Son Dakika Magazin

Kelsea Moscatel, Cosmopolitan Türkiye'nin mart ayı dergi kapağı yıldızı

6 saat önce

Snob World eş kurucusu ve seyahat influenceri Kelsea Moscatel, Cosmopolitan Türkiye dergisinin mart ayı kapağında yer aldı.

Kelsea Moscatel, Cosmopolitan Türkiye'nin mart ayı dergi kapağı yıldızı, System.String[]

Snob World eş kurucusu ve seyahat influenceri Kelsea Moscatel, Cosmopolitan Türkiye dergisinin mart ayı kapağında yer aldı.


Snob World eş kurucusu ve seyahat influenceri Kelsea Moscatel, Cosmopolitan Türkiye dergisinin mart ayı kapağında yer aldı. Ayrıca dergi, 8 sayfa ayırdığı özel röportajıyla Moscatel'in hayat tarzını okuyucularla paylaşıyor. Moscatel, önde gelen sosyal medya influenceri olma yolunda yaptığı seyahati, lüks seyahat platformu Snob World'u, İstanbul'a yaptığı ilk seyahati ve en çok tercih ettiği seyahat destinasyonları anlatıyor.


Snob World hakkında bilgiler veren Kelsea Moscatel, "En şık ve zengin otelleri, tatil yerlerini, restoranları, moda, ailece seyahat ipuçlarını ve yapılması gereken heyecan verici aktiviteleri paylaştığımız gösterişli seyahatlerimize doğrudan erişim sunmaktadır; aynı zamanda VIP seyahat hizmetimiz vasıtasıyla hayatta bir kez yaşayabileceğiniz deneyimleri de sunuyoruz. Lüks seyahatte aile konseptiyle ön plana çıkmak istiyoruz. Kısıtlı bütçeyle veya tek başınıza ya da çift olarak seyahatlere odaklanan pek çok blog ve marka mevcuttur. Takipçilerimize farklı bir bakış açısı sağlamak ve aileyle birlikte yapılan seyahatler de dahil olmak üzere seyahat ederken çok para harcamanın sorun olmadığını bilmelerini istiyoruz." dedi.


Röportajında sosyal medyada başarı yakalamaya yönelik sırları paylaşan Moscatel, "Büyük yanılgılardan birisi de insanların influencer yaşantısının kolay olduğunu düşünmeleridir. İnsanlar, tüm gün sadece fotoğraf çektiğinizi ve bu fotoğrafları sosyal medyada paylaştığınızı düşünüyor. Pek çok insanın bilmediği gerçek ise fikir oluşturmanın, geliştirmenin ve doğru sponsorlar bulmanın ve diğerleriyle bağlantı kurmanın vakit aldığı gerçeğidir. Aynı zamanda bir aileniz var ise bu süreç daha da zorlaşmaktadır." şeklinde konuştu.


Moscatel, sözlerini şöyle tamamladı: "Yakın geleceğe yönelik amacım, restoranları, otelleri, üye kulüplerini ve ürün hatlarını içeren bir Snob World imparatorluğu kurmaktır. Kelsea ve Cole hayranları, kısa süre sonra çiftin hayatına şahsen tanıklık edecek. Seyahat deneyimlerimizi belgelendiren ve hayranlarımıza kişisel yaşantılarımızı gösteren sosyal medya kanalı kurmak istiyoruz. Seyahat her zaman kolay değil, bu yüzden gerçekliği ve fanteziyi vurgulamak istiyoruz. Yolumuzda engeller ve aksilikler olabilir. Mükemmel sosyal medya fotoğrafını çekmeden önce ve sonra pek çok şey yaşanabilir. Hayatlarımız gerçekten eğlenceli. Yaşantımızın bu yönünü de göstermek istiyoruz". - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:27 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ayrıştırıcı ifadeler kullanan komedyen kadın ifade için emniyete çağrıldı
Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine "Evde kalın" çağrısı İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu         
18:57
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor         
12:02
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı         
10:25
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
22:17
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 19:57:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kelsea Moscatel, Cosmopolitan Türkiye'nin mart ayı dergi kapağı yıldızı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]