Keltepe Kayak Merkezi kara kavuştu - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezi kara kavuştu

13.01.2021 16:35
Keltepe Kayak Merkezi kara kavuştu, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve geçen yılın başında hizmete sunulan Keltepe Kayak Merkezi'nde beklenen kar yağışı gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve geçen yılın başında hizmete sunulan Keltepe Kayak Merkezi'nde beklenen kar yağışı gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak kış sezonu için hazırlıklarını tamamlayan kayak merkezi, sabah başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

İki bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve günübirlik kayak hizmeti verilen merkeze, vatandaşlar gelemeye başladı.

Merkezde, 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemleri kayakseverlere hizmet veriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, kayak merkezine geç de olsa kar yağdığını söyledi.

Kar yağışını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Güven, "Bu yıl eksikliklerimizi tamamladık. Sosyal tesisler yaptık. Pistlerin genişletilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yaptık. Kar ezme makinamızı aldık. Sezona hazırız. Pandemi dönemindeyiz, buna yönelik önlemlerimizi de alarak tesisimizi açık hale getireceğiz." diye konuştu.

Güven, misafirleri memnun etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bugün aileler çocuklarıyla gelmeye başladı. Bölgemize, ülkemize hizmet verecek bir kayak tesisine sahip olduğumuz için şanslı bir il olduğumuzu düşünüyorum. Çevre illerdeki kayak tesislerini de inceledik. Pistlerimiz farklı ve insanları cezbedecek durumda." ifadelerini kullandı.

Kayak Merkezi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi kara kavuştu - Son Dakika


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