Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

Karabük'te hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Keltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu, System.String[]

Karabük'te hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Keltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve 4 Ocak'ta günübirlik kayak turizmine açılan merkezde kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı.

Kentte 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen merkeze gelen vatandaşlar, 1250 metrelik iki, 607 ve 869 metrelik de birer olmak üzere dört pistte doyasıya eğlendi.

Ziyaretçiler, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda, 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemlerini de kullanarak karın tadını çıkarttı.

Amatör ve profesyonel pistlerde genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği merkezde renkli görüntüler oluştu.

"Önümüzdeki süreçte burayı doğa turizmi için de kullanmayı düşünüyoruz"

Bölgeye gelen Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, Keltepe Kayak Merkezi'nin 2016'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca ihalesinin yapıldığını ve 4 yılda tamamlandığını hatırlattı.

Keltepe Kayak Merkezi'nin bölgenin en önemli yatırımlarından biri olduğunu vurgulayan Gürel, "Bölgemiz önemli bir yatırımı kazanmış oldu. Sahip çıkılmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçte burayı doğa turizmi için de kullanmayı düşünüyoruz." dedi.

Gürel, merkezin kayak turizmini tercih eden herkesin ihtiyaçlarını giderecek bir altyapıya sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kayak Merkezi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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