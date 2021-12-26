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Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

26.12.2021 16:07
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Karabük'te hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Keltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Karabük'te hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Keltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kente 23, Ankara'ya 263 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkeze gelen vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Kayakseverler, 873 metrelik telesiyej, 690 metrelik 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleri ile 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistiyle hizmet veren merkezde doyasıya eğlendi.

Amatör ve profesyonel pistlerde kayak yapanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

"Keltepe, bölgemiz için cazibe merkezi olacak"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, Keltepe Kayak Merkezi'nin dün itibarıyla sezona "merhaba" dediğini belirterek, "Kayakseverlere farklı pistleri görme fırsatı kazandıracak bir merkez. Geçen yıl aktif şekilde pistlerimizi kullandıramamıştık. Bu yıl 1,5 metreyi aşan kar kalınlığı oldu. Pistlerimizi hazırladık." dedi.

Kayak merkezine çevre illerden yoğun talep olduğunu vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"Her yıl gördüğümüz eksiklikleri bir sonraki yıl gidermeye çalışıyoruz. Merkezimize yeni pistler kazandırdık. Sömestir tatilinde kayak eğitimlerine başlayacağız. Keltepe Kayak Merkezi, bölgemiz için cazibe merkezi olacak. İl dışından gelen misafirlerimiz, ilçelerimizi de tanıma fırsatı bulacaklar. Kayakseverler, Safranbolu'da konaklayarak pistlerin keyfini çıkaracak."

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Kayak Merkezi, Karabük, Ankara, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika


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