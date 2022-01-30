Üye Girişi
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

30.01.2022 16:33
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Kayak tutkunları hafta sonu Keltepe Kayak Merkezi'ni doldurdu.

Kayak tutkunları hafta sonu Keltepe Kayak Merkezi'ni doldurdu.

Kente 23, Ankara'ya 263 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkeze gelen vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Kayakseverler, 873 metrelik telesiyej, 690 metrelik 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleri, 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistiyle hizmet veren merkezde doyasıya eğlendi.

Amatör ve profesyonel pistlerde kayak yapanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, Keltepe Kayak Merkezi'nde bu yıl 1,5 metrenin üzerinde kar kalınlığının olduğunu söyledi.

Çevre illerden de ziyaretçilerin geldiği kayak merkezinde sömestir tatili yoğunluğu yaşandığını belirten Güven, merkezde kayak eğitimlerine de başladıklarını ifade etti.

Güven, Safranbolu'da konaklayan kayakseverlerin de Keltepe Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardığını söyledi.

Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Toros Dağları, Ankara, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı         
16:22
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı! Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı!         
11:24

Son Dakika Haberleri
16:21 Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı
16:21 Gülçin Ergül'den kazada hayatını kaybeden sevgilisine duygu dolu sözler
16:15 Kıbrıs Türk'ü oyuncu kendisine gelen teklifi yıllar sonra açıkladı: Önünde karısıyla cinsel ilişkiye girmem için 15 bin euro teklif etti
16:10 Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki küçük çocuğun kendisine yönelik söylemleri hakkında konuştu: Lütfen kötü söz söylemeyin
16:08 Gaziantep FK'nın, Erol Bulut için "Çigoladalı bazda" paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi
15:46 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması biter bitmez paylaşım geldi: Saat 21.00'de buluşmak üzere
15:23 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan çıkış: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Cumhur İttifakı'ndan?
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye davet ettiği ettiği çocuk: Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain
15:20 İlk bölümüyle dikkat çekti! Yalnız Kurt dizisinde terör örgütü FETÖ elebaşına gönderme
14:57 Galatasaray'da peş peşe ayrılıklar yaşanıyor! Luyindama resmen gitti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 16:43:21. #1.11#
SON DAKİKA: Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement