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Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

13.02.2022 15:25
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Karabük'te güneşli havayı fırsat bilen kayak tutkunları, Keltepe Kayak Merkezi'ne koştu.

Karabük'te güneşli havayı fırsat bilen kayak tutkunları, Keltepe Kayak Merkezi'ne koştu.

2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan ve misafirlerine günübirlik hizmet veren merkez, kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Merkeze gelen tatilciler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ilçesinde konaklayabiliyor.

Hafta sonu nedeniyle kayak merkezinde yoğunluk oluşturan tatilciler, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda teleski ile bayblift sistemlerinde keyifli vakit geçirdi.

?Çam ormanları içerisindeki 5 pistte kayak yapan tatilciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Kayak bilmeyenler ise profesyonel eğitmenlerden ders alarak deneyim yaşadı.

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UNESCO Dünya Miras Listesi, Kayak Merkezi, Karabük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika


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