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Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

20.02.2022 16:33
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Batı Karadeniz'in önemli kış turizm alanlarından Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.

Batı Karadeniz'in önemli kış turizm alanlarından Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.

Kente 23 kilometre mesafedeki 2 bin metre rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkez, 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistle hizmet veriyor.

Misafirlerine günübirlik hizmet sunan merkeze gelen tatilciler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ilçesinde konaklayabiliyor.

Hafta sonu nedeniyle kayak merkezinde yoğunluk oluşturan tatilciler, telesiyej, teleski ile bayblift sistemlerinde keyifli vakit geçirdi.

Çam ormanları içerisinde kayak ve snowboard yapan tatilciler, renkli görüntüler de oluşturdu. Kayak bilmeyenler ise profesyonel eğitmenlerden ders alarak deneyim yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, Karabük'ün büyükşehirlere yakın olmasının avantajını yaşadıklarını söyledi.

Kayak merkezine gelen misafirlere en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Güven, her geçen gün tesisin geliştiğini ifade etti.

Güven, kayak merkezine yeni yatırımların yapılacağını anlatarak, "Merkeze ilgi her geçen gün artıyor. Keltepe Kayak Merkezi, Batı Karadeniz'in önemli merkezleri arasına girdi, daha alacağımız çok yol var." diye konuştu.

Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

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Batı Karadeniz, Kayak Merkezi, Karabük, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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