Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

26.02.2022 18:12
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Batı Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

Batı Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

Kente 23 kilometre mesafedeki 2 bin metre rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkez, 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistle hizmet veriyor.

Günübirlik hizmet sunan merkeze gelen tatilciler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ilçesinde konaklayabiliyor.

Hafta sonu nedeniyle kayak merkezinde yoğunluk oluşturan tatilciler, telesiyej, teleski ile bayblift sistemlerinde keyifli vakit geçirdi.

Çam ormanları içinde kayak ve snowboard yapan tatilciler, renkli görüntüler oluşturdu. Kayak bilmeyenler ise profesyonel eğitmenlerden ders alarak tecrübe edindi.

"Bu seneki hedefimiz 20 bin misafirdi"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, kayak merkezinin 2 aydır açık olduğunu söyledi.

Güven, meteorolojik verilere göre gelecek hafta bazı bölgelerde kar beklentisi olduğunu belirterek, "Bu hafta sonunda da kalabalık bekliyoruz." dedi.

Bu sezon kayak merkezine 10 binin üzerinde kayıtlı misafir geldiğini ifade eden Güven, "Kayıtlı dediğimiz, bizim teleferik ve telesiyej hattını kullananlar. Bizim hiç mekanik hattımıza binmeyerek sadece eğitim pistimizi kullanan misafirlerimiz de var. Bu seneki hedefimiz 20 bin misafirdi. Bu sayıyı yakaladığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

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Keltepe Kayak Merkezi en verimli sezonu geçiriyor Keltepe Kayak Merkezi en verimli sezonu geçiriyor

Batı Karadeniz, Kayak Merkezi, Karabük, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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