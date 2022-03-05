KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

05.03.2022 14:24

BATI Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi, hafta sonu olması nedeniyle günübirlik tatilciler yoğunluk oluşturdu.

BATI Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi, hafta sonu olması nedeniyle günübirlik tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezine 23 kilometre mesafedeki 2 bin metre rakımlı Keltepe Dağı'nda kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı. 3 pistin bulundu Keltepe kayak merkezine haftasonu Bartın, Zonguldak, Bolu, Karabük ,İstanbul, Ankara, Çankırı, Düzce gibi çevre illerden çok sayıda tatilci yoğunluk oluşturdu. Çam ormanları içinde kayak ve snowboard yapan tatilciler, renkli görüntüler oluşturdu.

KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU
KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

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Kayak Merkezi, Karadeniz, Karabük, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KELTEPE KAYAK MERKEZİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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