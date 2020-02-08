Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

11 dakika önce

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Karabük Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı, System.String[]

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Karabük Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.


Karabük'ün 2 bin rakımlı en yüksek noktası olan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapılarak 4 yıl içerisinde alt ve üst günübirlikler, kafeteryalar, telesiyej ve teleski yapımlarının tamamlanmasının ardından hizmete açılan kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Hafta sonunu fırsat bilerek kayak merkezine çıkan vatandaşlar kar kalınlığının artmasını sevinçle karşılarken, karın tadını çıkarmayı da ihmal etmedi. - KARABÜK

Kayak Merkezi, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:39 Kaynak: İHA
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