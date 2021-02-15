Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı

Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sakarya'da iki gündür etkili olan kar, kent merkezi ile Taraklı, Hendek ve Kocaali ilçelerini beyaza bürüdü.

Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının hafta içi boyunca etkili olması bekleniyor.

Bolu

Bolu'da 4 gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 35 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, ana arterler başta olmak önemli güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kentin en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki karlar da ekiplerce temizlendi.

Kocaeli

Kocaeli'de etkisini sürdüren yağış nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı.

Yollarda tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kar küreme ve tuzlama faaliyeti yapıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreyi aştı.

Kar yağışının en yoğun olduğu Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar küreme yapılırken zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Kara yolunda ilerlemekte güçlük çeken sürücülere, sık sık dikkatli olmaları yönünde uyarı yapılıyor.

Karabük

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda devam eden kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerin beyaz örtüyle kaplanmasıyla estetik görüntüler ortaya çıktı.

Yeniden karla buluşan Keltepe Kayak Merkezi'ne gidenler ise kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkarıyor.

Düzce ve Bartın

Düzce ve Bartın'da da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Düzce kent merkezinde kar kalınlığı 5, Bartın'da Ulus, Amasra, Kurucaşile ilçesi ile Kumluca, Kozcağız ve Hasankadı beldelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde 30 santimetreye ulaştı.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, bölge genelinde etkili olan kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.