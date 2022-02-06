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Keltepe Kayak Merkezi'nde öğrenciler, sömestir tatilinin son günü şölenle uğurlandı - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezi'nde öğrenciler, sömestir tatilinin son günü şölenle uğurlandı

06.02.2022 19:38
Keltepe Kayak Merkezi'nde öğrenciler, sömestir tatilinin son günü şölenle uğurlandı

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatilini değerlendirmek için gelen öğrenciler ve aileleri, tatilin son günü şölenle yolcu edildi.

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne yarıyıl tatilini değerlendirmek için gelen öğrenciler ve aileleri, tatilin son günü şölenle yolcu edildi.

Kente 23 kilometre mesafedeki 2 bin metre rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan, telesiyej, teleski, babylift sistemleri ile 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistle hizmet veren merkezde tatilciler, sömestir boyunca yoğunluk oluşturdu.

Tatilin son günü dolayısı ile merkezde düzenlenen etkinlik, kayakçıların gösterisiyle başladı.

Üst günübirlik dinlenme alanından hareket eden ve ellerinde Türk bayrakları bulunan kayakçı grubu, alt günübirlikte bekleyen Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'e bayrakları teslim etti.

Burada konuşan Gürel, her geçen gün tesisin geliştiğini ve ülkenin önemli bir tatil beldesi haline geldiğini belirterek, kısa bir sürede yeni yatırımlar ile adından söz ettireceğini söyledi.

Ünal ise kayak merkezinin her geçen gün ilgi gördüğünü, Ilgaz ve Kartalkaya gibi olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Keltepe'nin Batı Karadeniz'in önemli yerleri arasına girdiğini, daha alacakları çok yol olduğunu dile getiren Güneş ise merkezlerinin uğrak noktası olacağını, gelişmesi için her türlü desteği verdiklerini aktardı.

Halk oyunları gösterileri ile konserlerin yer aldığı etkinlikte misafirler doyasıya eğlendi.

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Kayak Merkezi, Toros Dağları, Karabük, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi'nde öğrenciler, sömestir tatilinin son günü şölenle uğurlandı - Son Dakika


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