Keltepe Kayak Merkezi'nde sömestir tatili yoğunluğu - Son Dakika

Sömestir tatilini fırsat bilen kayakseverler, Keltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve iki hafta önce hizmete giren merkeze aileleriyle gelen ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kentte 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen merkeze gelen vatandaşlar, 1250 metrelik iki, 607 ve 869 metrelik de birer olmak üzere dört pistte doyasıya eğlendi.

Güneşli havada ziyaretçiler, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda, 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile bayblift sistemlerini de kullanarak karın tadını çıkardı.

Amatör ve profesyonel pistlerde genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği merkezde renkli görüntüler oluştu.

"Üst günübirlik tesis de açıldı"

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların geçen hafta sonu kayak merkezine yoğun ilgi göstermesi dolayısıyla tesislerde yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Dün itibarıyla üst günübirlik tesisinin de açıldığını belirten Gürel, "Hem alt günübirlik hem de üst günübirlik tesisler açık. Daha fazla aracın park edebilmesi için otopark alanları da genişletildi. Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri ve hoş vakit geçirebilmeleri için ilgili bütün kurumlar görevinin başında yoğun bir çaba sarf ediyor." dedi.