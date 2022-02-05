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Keltepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu sürüyor - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu sürüyor

05.02.2022 16:00
Keltepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu sürüyor

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, yarıyıl tatilinin son günlerinde pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, yarıyıl tatilinin son günlerinde pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Kente 23 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkez, telesiyej, teleski, babylift sistemleri ile 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistle hizmet veriyor.

Tatilin son günlerini kayak merkezinde geçirmek isteyenler, pistlerde yoğunluğa neden oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, kayak merkezinde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu, pistlerin kayak yapmaya uygun hale getirildiğini ve açık olduğunu söyledi.

Kentin büyükşehirlere yakın olmasının avantajını yaşadıklarını dile getiren Güven, "Yarıyıl tatilinin bitmesine son 2 gün kaldı. Bu hafta sonu kayak merkezimizde her zamankinden daha fazla yoğunluk var. Gelen misafirlerimize en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz." dedi.

Keltepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu sürüyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu sürüyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu sürüyor
Keltepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu sürüyor

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Kayak Merkezi, Toros Dağları, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keltepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu sürüyor - Son Dakika
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