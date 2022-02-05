Keltepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu sürüyor - Son Dakika

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, yarıyıl tatilinin son günlerinde pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Kente 23 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkez, telesiyej, teleski, babylift sistemleri ile 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistle hizmet veriyor.

Tatilin son günlerini kayak merkezinde geçirmek isteyenler, pistlerde yoğunluğa neden oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, kayak merkezinde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu, pistlerin kayak yapmaya uygun hale getirildiğini ve açık olduğunu söyledi.

Kentin büyükşehirlere yakın olmasının avantajını yaşadıklarını dile getiren Güven, "Yarıyıl tatilinin bitmesine son 2 gün kaldı. Bu hafta sonu kayak merkezimizde her zamankinden daha fazla yoğunluk var. Gelen misafirlerimize en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz." dedi.