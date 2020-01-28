Keltepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika

Yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverler, Karabük'te kayak turizmine açılan Keltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve 4 Ocak'ta günübirlik kayak turizmine açılan merkeze aileleriyle gelenler, kayak yaparak tatilin tadını çıkardı.

2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen merkezde tatilciler, 1200 metrelik iki pistin yanı sıra 607 ve 869 metrelik 2 pistte doyasıya eğlendi.

Tatilciler, 873 metre uzunluğunda telesiyej ve 690 metre uzunluğunda, 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemlerini de kullandı.

Amatör ve profesyonel pistlerde genç, yaşlı, çocuk, her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği merkezde, renkli görüntüler oluştu.

"Burası bölgemizin en önemli yatırımlarından biri"

Bölgeye gelen Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nin 2016'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesinin yapıldığını belirterek, 4 yıl içerisinde tamamlandığını söyledi.

Merkezin, bölgenin en önemli yatırımlarından biri olduğunu vurgulayan Gürel, "Merkez, buraya günübirlik gelen herkesin ihtiyacını giderecek bir altyapıya sahip. Karabük ve bölgemizdeki insanların buraya gelmesini arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçte buranın otel ihtiyacını da karşılamış olacağız. Bölgemiz önemli bir yatırımı kazanmış oldu. Sahip çıkılmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçte burayı doğa turizmi için de kullanmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kayak merkezine Zonguldak'tan ailesiyle gelen İlker Aydın Boyer, yeni hizmete girmesine rağmen merkezi beğendiğini dile getirerek, pistlerin de güzel olduğunu kaydetti.