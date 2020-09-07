Keltepe Kayak Merkezi'ne kar ezme makinesi alındı - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Keltepe Kayak Merkezi'ne kar ezme makinesinin alındığını bildirdi.

Altınöz, yaptığı açıklamada, Keltepe Kayak Merkezine kar ezme makinesinin tedarik edilmesi ile yaşanan problemlerin çözüldüğünü söyledi.

Keltepe Kayak Merkezi'nin 30-35 milyon liralık yatırımla yapıldığını belirten Altınöz, "Kar ezme makinesi olmadığı için kış aylarında Kastamonu ve Çankırı'dan bir haftalığına ya da 10 günlüğüne ödünç olarak almak zorunda kalıyorduk. Valimiz Fuat Gürel, milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'in uğraşları ile ve Ankara da gerçekleştirdiğimiz AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızda da gündeme getirdiğimiz ve müjdesini aldığımız kar ezme makinesini teslim aldık. Karabükümüze kazandırdık." dedi.

Altınöz, Keltepe Kayak Merkezi'nin ihtiyacı olan mescit ve tuvalet yapımı ihalesinin de 18 Eylül'de gerçekleştirileceğini ve kayak merkezine yatırımların devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız millete hizmettir. Şehrimizin prestij projelerinden bir tanesi olan Keltepe Kayak Merkezimize ve Karabükümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sinan Aksu'ya, Karabük Valimiz Fuat Gürel'e, milletvekillerimiz Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş beye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Karabükümüze hayırlı olsun."