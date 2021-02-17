Keltepe Kayak Merkezi'ne kayakseverlerin ilgisi artıyor - Son Dakika

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Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi, kayakseverlerden ilgi görüyor.

Ankara'ya 263 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezi, kar yağışının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak misafirlerini ağırlıyor.

Kayak merkezine gelen tatilciler, uzunlukları 1000, 2 bin 300 ve 2 bin 400 metre olan 3 pistte karın tadını çıkarıyor.

690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi, 873 metrelik telesiyej, teleski ve babylift sistemleriyle öne çıkan kayak merkezine gelen misafirler, günübirlik hizmet verilmesi nedeniyle 31 kilometre mesafedeki tarihi evleriyle ünlü UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu'da konaklıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin özellikle hafta içi ilgi gördüğünü belirterek, tatilcilerin salgın kurallarına uygun ağırladığını söyledi.

Tesisin daha yeni olduğunu dile getiren Gürel, kayak merkezine ilginin artığını kaydetti.