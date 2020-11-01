Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı (2) - Son Dakika

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve ocak ayında hizmete giren 2 bin rakımlı kayak merkezinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini gecenin ilerleyen saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Bir süre etkili olan yağış nedeniyle kayak merkezinin zirvesi beyaza bürünürken, ağaçların ve araçların üzerinde kar birikintisi oluştu.

Vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintisine tarih yazarak fotoğraf çektirdi.

Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde gün içinde karla karışık yağmur bekleniyor.