Keltepe Kayak Merkezi'ni kaplayan bulutlardan görsel şölen - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezi'ni kaplayan bulutlardan görsel şölen
18.12.2020 00:57
Karabük'te turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nin üzerini kaplayan bulutlar görsel şölen oluşturdu.
Karabük'te turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nin üzerini kaplayan bulutlar görsel şölen oluşturdu.
Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi'nde bulutların aşağıda kaldığı görüntüler doyumsuz manzara oluşturdu. Kar yağışının beklendiği kayak merkezindeki yamaçları tamamen kaplayan bulutların kıvrımlı beyaz bir örtüyü andırdığı anlar drone ile havadan görüntülendi. - KARABÜK
Son Dakika MHK Başkanı Serdar Tatlı: VAR sadece bir opsiyondur, son karar yine hakemindir Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısı Ahmet Davutoğlu'na soruldu: Parti kapatmak oy veren kitleleri cezalandırmaktır Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı