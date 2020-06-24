Keltepe Kayak Merkezi yoluna otokorkuluk yapılıyor - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezi yoluna otokorkuluk yapılıyor

Karabük İl Özel İdaresi tarafından Kayak Merkezi yoluna otokorkuluk yapılıyor.

Karabük İl Özel İdaresi tarafından Kayak Merkezi yoluna otokorkuluk yapılıyor.

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Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, yaptığı açıklamada, Keltepe Kayak Merkezi yolunun standartlarının her geçen gün yükseldiğini söyledi.

Kayak merkezi yolunda trafik güvenliği açısından tehlike arz eden bölgelerde otokorkuluk yapımına başlandığını belirten Uzun, "İl Özel İdaresi olarak ilk defa otokorkuluk çalışmasını ilimizde ihale ettik ve şu an kayak merkezi yolunda çalışmalara başlandı. Özellikle bu yollarda vatandaşların araçla seyrederken kışın kar ve buzda, bahar aylarında da yağmurlu havalarda uçurumlu bölgelerde can ve mal tehlikesi riski bulunan noktalarda otokorkuluk çalışmasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Uzun, asfalt çalışmasına da bu yıl kaldıkları yerden devam edecekleri anlatarak, asfalt işi bittiğinde de yol çizgileri yapılacağını kaydetti.

Keltepe Kayak Merkezi'nin Karabük'ün ve bölgenin yeni bir kış turizm merkezi olma yolunda ilerlediğini dile getiren Uzun, imkanların sağlanmasında destek olan Karabük Valisi Fuat Gürel'e, Karabük milletvekillerine ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Kayak Merkezi, Mehmet Uzun, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi yoluna otokorkuluk yapılıyor - Son Dakika

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