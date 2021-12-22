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Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor

22.12.2021 18:04

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, beklenen karın yağmasıyla sezonu açmak için hazırlıklara başladı.

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, beklenen karın yağmasıyla sezonu açmak için hazırlıklara başladı.

Karabük merkeze 23, Ankara'ya 263 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezi, kayakseverler için alternatif güzergahlar arasında yer alıyor.

Sezon boyunca misafirlerinin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde konuk edileceği kayak merkezi, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleri ile 2400, 2300 ve 1000 metrelik 3 pistiyle kayakseverlere hizmet veriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, kayak merkezinde kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğunu söyledi.

Sezonu yeni yılla birlikte açmayı planladıklarını anlatan Güven, "Özellikle pistlerdeki karların ezilmesi gibi çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda eğitim amaçlı kayak yapılıyor ancak misafirlerimizin kayak yapabilmesi yeni yılla birlikte olacak. Günübirlik tesislerimiz şu anda açık, vatandaşlarımız gelip karın tadını çıkarabiliyor. Merkezimiz, çam ormanları arasında muhteşem bir doğada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor
Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor
Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor
Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi, Kayak Merkezi, Karabük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor - Son Dakika


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