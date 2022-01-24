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Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu

24.01.2022 18:55
Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Karabük Keltepe Kayak Merkezinde yoğunluk yaşanıyor.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Karabük Keltepe Kayak Merkezinde yoğunluk yaşanıyor.

Kente 23 kilometre mesafedeki 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan merkez, telesiyej, teleski, babylift sistemleri ile 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistle hizmet veriyor.

Okulların yarıyıl tatilini fırsat bilen tatilciler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, kayak merkezinde kar kalınlığının bir metreyi aştığını, pistlerin kayak yapmaya uygun hale getirildiğini söyledi.

Güven, Karabük'ün özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere yakın olduğunu aktararak "Karabük'ü tercih eden tatilciler konaklamayı UNESCO Dünya Miras Listesindeki tarihi evleri ile ünlü ilçemiz Safranbolu'da yapıyor. Karabük'ü tercih edenler hem kültür hem de kış turizmini aynı anda yapıyor. Kayak merkezimizde yoğunluk yaşanıyor." diye konuştu.

Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu
Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu
Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu
Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu

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Toros Dağları, Karabük, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu - Son Dakika


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